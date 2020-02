RC Lens – Mercato : cet attaquant qui a dit non à un départ en janvier

false

S’il ne faisait pas partie des indésirables de l’hiver 2020 au RC Lens, Mouaad Madri (29 ans) aurait pu s’en aller des Sang et Or en janvier. En effet, l’attaquant franco-marocain n’aurait pas été retenu par ses dirigeants s’il avait accepté une offre à six mois de la fin de son contrat.

D’après Sébastien Noé, journaliste de la « Voix du Nord », le natif de Saint-Pol-sur-Mer a bel et bien eu une opportunité de rebond en National 1. En effet, l’US Boulogne-sur-Mer l’aurait approché pour renforcer l’équipe. Une opportunité refusée par Madri qui a préféré honorer son contrat à terme dans l’Artois même s’il n’est promis qu’à l’équipe réserve jusqu’à la fin de la saison.

Arrivé en provenance d’Ajaccio en 2017 avec l’étiquette de joueur intéressant de Ligue 2, Madri n’aura jamais réellement pu confirmer. La faute à une vilaine fracture du tibia-péroné contractée dès l’été de son arrivée…