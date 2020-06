RC Lens – Mercato : cette future jeune recrue « a le niveau pour jouer en L1 »

true

Pas encore rendue officielle, l’arrivée de Loic Badé (20 ans) au RC Lens est acquise. Le défenseur central pourrait bien être la bonne pioche du mercato.

De retour parmi l’élite professionnelle, le RC Lens veut se construire un effectif solide dans sa quête de maintien. Pour cela, l’organigramme lensois travaille fort en ce début de mercato. Après la signature de Corentin Jean (24 ans, attaquant) en provenance de Toulouse, les Sang et Or ont déjà finalisé les arrivées de Jonathan Clauss (27 ans, latéral droit) et Loic Badé (20 ans, défenseur central). Ce dernier va signer son premier contrat professionnel de 3 ans dans l’Artois.

Le joueur formé au Paris FC a répondu favorablement aux approches lensoises au détriment de l’ASSE, du RSCA ou du LOSC. La direction du RC Lens est tombé sous le charme de Badé après par sa performance face aux Sang et Or, le 31 janvier dernier, au Stade Océane (0-0). Après seulement 7 matches de Ligue 2, Badé s’apprête donc à découvrir le haut niveau.

Une réussite qui ne surprend pas Mathieu Lacan, son formateur au PFC. Dans la Voix du Nord, il a décrit les qualités de son ancien joueur : « J’étais persuadé qu’il allait réussir au plus haut niveau. Outre ses qualités athlétiques, il est bon techniquement et a une super mentalité. Il a fait deux ans chez nous. Mais comme on n’était pas pros, on ne pouvait pas le garder. Il est donc parti au Havre. »

Véritable « leader-né » dixit son ex-entaîneur, Badé va connaître une progression fulgurante dans les prochains mois. Mathieu Lacan n’est pas inquiet par cette situation : « Son éclosion n’était qu’une question de temps. Il lui a fallu s’adapter au monde pro. Vu ses sept matchs joués en L2 cette année, ce n’est pas surprenant que Lens s’intéresse à lui. Il a le niveau pour jouer en L1 et même aller encore plus haut. »

Le HAC « a fait preuve de naïveté », le RC Lens en a profité

Huit mois donc après sa découverte de la Ligue 2, le défenseur central va quitter le Havre. Le coup est rude pour les Normands. Dans Paris-Normandie, Vincent Volpe, le président du HAC, a réagi à sa perte : « Je ne vais pas mentir, on a fait preuve de naïveté. Avant de valoriser un joueur, on doit être sûr de son engagement. »

Les dirigeants havrais pourraient encore plus se mordre les doigts dans prochaines années. Mathieu Lancan, le formateur de Badé, voit le futur en grand pour son ex-poulain : Dans le même registre, j’ai également eu Axel Disasi sous mes ordres, qui s’est aujourd’hui imposé à Reims et qui est sollicité par des clubs étrangers. Je pense que Loïc a un avenir similaire qui se profile devant lui. En tout cas, c’est un sacré bon coup pour Lens. »