En recherche de solution de dépannage au poste de piston gauche, le RC Lens devrait être amené à se passer de Cheick Traoré pour de longs mois…

Déjà en réflexion pour le recrutement d’un piston gauche, Franck Haise ne risque pas de changer d’avis au RC Lens. Samedi après-midi, à l’occasion du deuxième match amical remporté contre Genk (3-2), le technicien artésien avait effectué un test en décalant Cheick Traoré, habituel latéral droit remplaçant, au poste de piston gauche. Malheureusement l’ancien Guingampais est sorti sur blessure.

Traoré, tendon d’Achille touché…

Comme le rapporte la « Voix du Nord », il ne s’agit pas d’un pépin anodin pour Cheick Traoré. Mal réceptionné sur un saut, l’intéressé se serait blessé au niveau du tendon d’Achille et Franck Haise n’était pas très optimiste quant à son état de santé : « On s’oriente vers une blessure grave », aurait-il lâché à l’issue de la rencontre. Le joueur sera opéré lundi. On craint une rupture totale du tendon et à minima six mois sur le flanc.

Concernant ce fameux poste de piston gauche, le Racing est aujourd’hui assez « light ». Si Massadio Haïdara s’impose comme le titulaire indéboulonnable, les jeunes Charles Boli et Ismaël Boura paraissent un peu jeune et inexpérimenté dans ce rôle pour le suppléer. Comme Arial Mendy se dirige vers un départ, il est possible que le Racing réfléchisse plus fortement à ce nouveau besoin…