RC Lens – Mercato : Corentin Jean dévoile une qualité qui va ravir les supporters

Arrivé du Toulouse FC, où il était en manque de temps de jeu, l’attaquant Corentin Jean espère se relancer au RC Lens. Pour cela, il entend mouiller le maillot, comme il le fait toujours.

Tel que c’est parti, le Toulouse FC et le RC Lens vont se croiser durant l’intersaison. Pendant que les Violets sombreront en L2, eux qui restent sur dix défaites de rang, les « Sang et Or » retrouveront l’élite. Ce qui ne manquerait pas de faire tout drôle à Corentin Jean, prêté par le TFC au RCL pour la deuxième partie de saison.

L’attaquant s’est présenté sur le site officiel des Artésiens. Lui qui est à court de temps de jeu espère se relancer chez les leaders de la L2. Pour cela, il compte sur son état d’esprit de guerrier pour inciter Philippe Montanier à lui faire confiance.

« J’ai été très bien accueilli. Il y a de belles infrastructures. On voit que c’est un club costaud. Il y a énormément d’outils pour faire de belles choses. Je suis très fier d’arriver au RC Lens pour faire une bonne 2e partie de saison. Je suis un garçon très combatif sur le terrain. Même si parfois c’est compliqué, au niveau de l’état d’esprit et de l’envie, on ne peut me reprocher quoique ce soit car je suis tout le temps à fond. Je pense faire partie des joueurs qui mouillent le maillot. »