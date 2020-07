RC Lens – Mercato : Crivelli, Matusiwa, Gélin… le point complet

true

Dans son dernier live sur Twitch, Manu Lonjon a fait un petit point sur le mercato du RC Lens. Plusieurs cas ont été passés au crible. Focus.

Enzo Crivelli

Ceux qui pensent que le RC Lens a recruté Ignatius Ganago (21 ans) pour oublier la piste menant à Adrien Grbic semblent se tromper. Manu Lonjon confirme que les Sang et Or recherchent toujours « un attaquant de fixation, capable de faire remonter le bloc », ce qui ne correspond pas au profil du Niçois, « plutôt puissant puncheur et joueur de couloir. » Du coup, le spécialiste des transferts estime que la piste Enzo Crivelli (25 ans) est toujours d’actualité au RC Lens, qui « veut faire un n°9 et bosse dessus. »

Azor Matusiwa

Là aussi, de nombreux supporters du RC Lens pensent que la piste menant à Azor Matusiwa est vouée à l’échec et que les dirigeants des Sang et Or ont déjà perdu patience. Sauf que ce même Lonjon donne la version inverse. Selon lui, le Racing n’a absolument pas lâché le milieu de Groningue (22 ans) et travaille toujours pour le mener à bien. Autre indication : il donne clairement l’avantage au RC Lens sur le FC Metz pour finaliser l’opération. Preuve que le club artésien n’a rien abandonné et qu’il ne travaille pas sur un plan B.

Jérémy Gélin

La piste Jérémy Gélin (23 ans) s’est déjà essoufflée. Si le RC Lens semblait bien intéressé par le profil du joueur du Stade Rennais, au même titre que le RC Strasbourg, on ne peut plus vraiment dire qu’il s’agisse d’une priorité à la Gaillette. D’ailleurs, le défenseur du SRFC pourrait s’éloigner de la France. « Il a des opportunités à l’étranger », croit savoir Lonjon sans donner les clubs intéressés en question.