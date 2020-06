RC Lens – Mercato : deux dossiers chauds en Suisse et aux Pays-Bas

false

Revenu en L1, le RC Lens tente de réaliser un solide mercato d’été afin d’assurer son maintien au sein de l’élite. Deux joueurs sont suivis à l’étranger.

A peine revenu en Ligue 1, pour le plus grand bonheur de ses supporters, le RC Lens se montre ô combien actif lors de ce mercato estival. Et ce ne sont pas les rumeurs qui manquent. Dernières en date relayées ce jour par le quotidien la Voix du Nord : Azor Matusiwa et Andi Zeqiri.

Le premier, milieu de terrain néerlandais, évolue au FC Groningue et a été formé à l’Ajax Amsterdam. Selon le média, « aucune offre officielle n’a encore été formulée auprès du FC Groningue. Les dirigeants néerlandais, ont pris connaissance de l’intérêt lensois, et seraient ouverts aux discussions. » Au sujet d’anti Zeqiri, il s’agit d’un jeune attaquant suisse qui, lui, évolue au sein du club de Lausanne.

Zeqiri s’était illustré en inscrivant un doublé face à l’équipe de France espoirs, en novembre 2019, lors d’une victoire suisse (3-1) en éliminatoires de l’Euro 2021 à Neufchâtel.