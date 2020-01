RC Lens : Mercato d’hiver déjà terminé chez les Sang et Or ?

false

Si les 48 dernières heures du Mercato sont souvent l’occasion d’un coup de chaud dans de nombreux clubs, cela ne devrait, a priori, pas être le cas au RC Lens. En effet, le club artésien – en course pour la montée en Ligue 1 – a vite anticipé tous les mouvements avec l’arrivée de Corentin Jean (prêté par le Toulouse FC) ainsi que plusieurs départs de correction (Moukandjo, Mesloub, Carlier, Mendy).

S’il est toujours possible que le latéral gauche Vitor Costa, en mal de temps de jeu chez les Sang et Or, trouve un nouveau point de chute, cela n’est aujourd’hui pas la tendance. Questionné par un fan du Racing sur Twitter, Joël Domenighetti, le correspondant de L’Equipe dans le Nord, a en effet confirmé que c’était bel et bien fini du côté de la Gaillette…

Une sérénité loin d’être coutumière au RC Lens quand on se souvient de la fin animée du dernier Mercato d’été (départ de Mounir Chouiar, arrivée de Jules Keita)…