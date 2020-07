RC Lens – Mercato : encore deux recrues d’ici la fin de l’été ?

true

Le défenseur central du Stade Rennais et l’attaquant de Basaksehir pourraient débarquer en Artois pour finaliser un recrutement ambitieux.

Club phare du football français au tournant du millénaire, le Racing Club de Lens n’a passé qu’une seule saison en Ligue 1 sur la dernière décade. Une anomalie que ses dirigeants veulent absolument corriger. Pour cela, ils se sont lancés dans un mercato efficace et rapide. Cinq recrues ont déjà débarqué. Et selon Foot Mercato, deux autres sont attendues.

Il s’agirait d’un défenseur et d’un attaquant. « Plusieurs joueurs pourraient encore rejoindre le RCL comme Jérémy Gélin. Le défenseur central du Stade Rennais serait intéressé par le projet des Sang et Or et aurait une proposition contractuelle entre les mains. Lens insisterait aussi pour l’attaquant de Istanbul Basaksehir et ancien de la Ligue 1, Enzo Crivelli ».

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2022, Jérémy Gélin était annoncé dans le viseur du RC Strasbourg à l’ouverture du marché. Mais le RCL serait aujourd’hui en pole. Quand à Crivelli, son avenir se décidera à la fin du championnat de Turquie, dans deux semaines. Son souhait est de rentrer en France.