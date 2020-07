RC Lens – Mercato : Facundo Medina officiellement sang et or

true

Le Racing Club de Lens a enregistré sa quatrième recrue de l’intersaison avec le polyvalent défenseur argentin arrivé de Talleres Cordoba.

Suivi depuis quelques semaines Facundo Medina (21 ans) a officiellement rejoint le Racing Club de Lens. Le promu vient d’annoncer que le défenseur axial gauche ou latéral gauche argentin s’était engagé pour quatre années moyennant une indemnité de 3,6M€ (+2,4M€ de bonus). International de mois de 23 ans, il évoluait jusque là au Talleres Cordoba.

« Je tiens à remercier Lens, ses dirigeants et le staff pour leur confiance, a-t-il déclaré sur le site officiel. Je suis très excité et très enthousiaste et je promets de tout donner. Je suis impatient de porter ce maillot et de jouer ! Je tiens à saluer tous les fans de Lens ! Encore merci pour cette opportunité que l’on me donne ! »

Son nouvel entraîneur, Franck Haise, a pour sa part déclaré : « Je souhaitais absolument avoir Facundo dans notre effectif ! Ses qualités correspondent bien au poste. Il a un vrai tempérament. Il a la grinta et a beaucoup de malice pour un jeune joueur. Il a de l’expérience et une belle technique défensive alors qu’il n’a « que » 21 ans. J’ai d’ailleurs été très étonné car, si on ne le sait pas, on peut penser qu’il a 4 ou 5 ans de plus. Il a suivi une vraie formation et a disputé deux saisons de Ligue 1 en Argentine. Le championnat argentin est un championnat majeur. C’est une belle recrue pour le RC Lens qui collera parfaitement à l’ADN du club. Il y aura une vraie concurrence. En défense centrale, on est bien armé ! Je suis très heureux qu’il intègre notre groupe. »