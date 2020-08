RC Lens – Mercato : Franck Haise confirme ses derniers souhaits

true

A l’issue de RC Lens – Paris FC, Franck Haise a confirmé attendre encore deux joueurs précis pour compléter son effectif.

A l’issue de la double défaite de son RC Lens face à l’Union Saint-Gilloise (1-3) et au Paris FC (1-2) mercredi, Franck Haise a fait le point sur ses attentes concernant la fin du Mercato. S’il souhaitait initialement un buteur supplémentaire, le technicien pourrait revoir sa position et se focaliser sur la venue d’une sentinelle et désormais d’un piston gauche.

C’est en substance le message du technicien face aux médias : « Je n’attends pas 10 joueurs non plus car il y a aussi les moyens du club qu’il faut prendre en compte. Je suis content des 6 joueurs que nous avons recrutés cet été. Ils le prouvent sur le terrain même si tout n’est pas parfait. Nous sommes toujours en recherche sur 2 postes. Je sais que tout le monde travaille pour ça », a-t-il glissé dans des propos relayés par « Lensois.com ».

En attendant, Franck Haise composera avec les moyens du bord… Et sans mettre la pression : « Quand ces joueurs seront là, nous ferons avec mais pour le moment, je suis quand même content du noyau dur qui se dégage et ceux qui n’y sont pas à eux de tout faire pour y rentrer ».