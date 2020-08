RC Lens – Mercato : Franck Haise réclame encore deux joueurs

true

L’entraîneur du RC Lens, Franck Haise, attend un milieu de terrain et pourrait aussi demander un latéral droit suivant la blessure de Cheick Traoré.

Avec ses sept recrues, le Racing Club de Lens a débuté l’intersaison pied au plancher. Le club artésien, qui retrouve la Ligue 1 après six années d’absence, entend mettre toutes les chances de son côté pour assurer un maintien serein. Cependant, à en croire Franck Haise, le recrutement n’est pas terminé.

En effet, l’entraîneur des « Sang et Or » attendait déjà un milieu de terrain mais la blessure de Cheick Traoré pourrait aussi pousser ses dirigeants à faire un ultime effort pour récupérer un autre latéral gauche, comme il l’a affirmé sur le site Lensois.com.

« Moi, aujourd’hui, je fais avec l’effectif que j’ai et je suis très content de ceux qui sont là. On sait qu’on a besoin de se renforcer au milieu et maintenant peut-être aussi sur le piston car Cheick était dans la rotation. On va réfléchir à tout ça mais je vois des joueurs qui bossent bien, qui s’investissent. S’il y a des renforts dans une semaine, 3 semaines ou fin septembre car tout est possible, on verra où ils en seront mais avec le staff on travaille avec les garçons qui sont là et qui bossent. »