RC Lens – Mercato : Gaël Kakuta coûtera plus cher que prévu !

Dans le Courrier Picard, Bernard Joannin a dévoilé les modalités du prêt de Gaël Kakuta (28 ans) du SC Amiens au RC Lens.

Jeudi, à l’occasion du dernier jour du Mercato franco-français, le RC Lens a enfin pu finaliser le retour de son enfant prodigue Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans). Le milieu offensif débarque en prêt avec option d’achat. Un deal global, présenté dans la presse à 5 M€, alors que les Sang et Or n’étaient pas prêts à lâcher plus de 3 M€.

Dans les colonnes du « Courrier Picard », Bernard Joannin a apporté quelques précisions sur le dossier. Un dossier qui se rapprochera davantage des 6 M€ si Lens reste en Ligue 1 en 2021-22. « Il s’agit d’un prêt de 1,7 M€ et si Lens se maintient en Ligue 1, le RCL devra nous verser 4 M€ », a expliqué le dirigeant picard.

Au moins, ça a le mérite d’être clair : le RC Lens pourrait être amené à payer le double de ce qu’il souhaitait initialement poser sur la table. En espérant que le retour de Kakuta justifie ce lourd investissement pour le promu…