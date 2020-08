RC Lens – Mercato : Ganago a coûté une fortune aux Sang et Or !

true

Le budget que le RC Lens avait prévu pour Adrian Grbic (qui a finalement choisi Lorient) serait passé en intégralité sur Ignatius Ganago (ex-Nice).

L’arrivée d’Ignatius Ganago (21 ans) au RC Lens en a surpris plus d’un. Y compris le principal intéressé, qui s’est décidé en trois jours avant de finalement rejoindre les Sang et Or le 9 juillet dernier. Sur le papier, ce transfert peut donner l’impression d’une accélération par dépit pour compenser l’échec d’un autre dossier.

Selon « L’Equipe », ce n’est pas le cas. Ganago était bien une priorité et il a coûté très cher. L’ancien Aiglons est même devenu le joueur le plus cher de l’histoire du Racing. En effet, pour régler en trois jours le dossier Ganago, le club artésien aurait accepté de poser sur la table une grosse partie de son enveloppe Mercato… Soit 6 M€.

L’arrivée du Camerounais est présenté comme un « pari fou » par le quotidien. C’est sûr qu’à ce prix l’OGC Nice a plutôt bien vendu son joueur…