RC Lens – Mercato : Ganago a signé ! (officiel)

Attendue hier, la signature d’Ignatius Ganago (21 ans) au RC Lens a été officialisée. L’attaquant a quitté Nice pour s’engager 4 ans dans l’Artois.

L’imbroglio entre l’OGC Nice et le RC Lens a été réglé. Résultat, Ignatius Ganago (21 ans) a pu s’engager officiellement avec les Sang et Or. Apparu à 26 reprises cette saison en Ligue 1 (12 titularisations et 3 buts), le buteur a plié bagage pour rejoindre le promu lensois pour les quatre prochaines saisons. C’est le RCL qui a annoncé la venue, avec humour, sur son site officiel.

Cette nouvelle venue clôt la première partie du mercato lensois. Avec 7 arrivées (Farinez, Clauss, Badé, Medina, Jean, Kakuta, Ganago), les pensionnaires de Bollaert ont fait chauffé la carte bleue. « L’attaquant Ignatius Ganago a signé un contrat de 4 ans sous les couleurs lensoises. Ce jeune international a déjà de l’expérience en Ligue 1 puisqu’il a disputé plus de 50 matchs avec son ancien club l’OGC Nice. Bienvenue à lui ! »