RC Lens – Mercato : Ghisolfi donne une indication capitale pour cet été

true

Chargé du recrutement au RC Lens, Florent Ghisolfi s’est livré dans L’Équipe en assurant que le club artésien résistera aux offres extérieures pendant le mercato.

La France est l’un des rares pays d’Europe à avoir décidé de ne pas reprendre le football en raison de la crise sanitaire. Le mercato franco-français qui démarre aujourd’hui est donc censé compenser le manque à gagner des clubs de l’Hexagone, qui devraient en profiter pour faire plus d’emplettes que d’habitude sur leur propre sol.

Surtout, le marché qui débute ce matin devrait durer quatre mois et fermer le 2 octobre ! « D’ordinaire, le mercato estival ferme trois semaines après le début des championnats, en France. Là, il fermerait après six semaines, observe L’Équipe dans son édition du jour. L’équité sportive s’en trouverait affectée d’autant. Mais étant donné la période actuelle, le football français n’a pas besoin de se rajouter inutilement un handicap de plus. » Les clubs français doivent-ils justement redouter des départs en masse en cette période post Covid ?

« On est prêts à tenir même en cas de grosse offre »

« Je ne pense pas que le coronavirus sera à l’origine d’une vague de départs, analyse dans L’Équipe Jérémy Bouhy, agent de clubs. La crise, à court terme, ne change pas le logiciel habituel des clubs français. » Au RC Lens, Florent Ghisolfi a déjà fermé la porte à double tour. « On est prêts à tenir même en cas de grosse offre. Car mon président (Joseph Oughourlian), mon directeur général (Arnaud Pouille) et moi sommes alignés », assure le coordinateur sportif des Sang et Or. Cette position pourra-t-elle être maintenue pendant près quatre mois ?