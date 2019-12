RC Lens – Mercato : Gillet est prêt à rester en cas de montée en L1 !

true

Le milieu et capitaine du RC Lens Guillaume Gillet (35 ans) souhaiterait rester en Artois si les Sang et Or accèdent à la Ligue 1 en fin de saison.

Le RC Lens fait envie. Champions d’automne après leur succès samedi dernier à Bollaert contre Niort (1-0), les Sang et Or semblent bien lancés pour remonter en L1, une division qu’ils ont quittée en 2015.

Guillaume Gillet n’était pas encore au RC Lens à cette époque. Il a néanmoins très envie de regoûter à l’élite française si d’aventure le club artésien la retrouvait au printemps 2020. Malgré un contrat qui court en juin 2020 et des envies initiales de rejoindre son club formateur, le RFC Liège, le capitaine lensois ne cache plus cette perspective.

« Imaginez que l’on monte en L1, mon intention sera claire »

« J’aurais dû attendre quelques années avant de dire ça. C’est le cœur qui parle et ce n’est pas des paroles en l’air. J’ai bien l’intention de reporter le maillot Sang et Marine un jour. Mais, je me rends compte que les années passent tellement vite, a avoué Gillet dont les propos sont relayés par Lensois.com. Ici, on est bien occupé avec Lens. Imaginez que l’on monte en Ligue 1, mon intention sera claire : c’est de rester ici et de retrouver la Ligue 1. C’est le monde professionnel et je me sens encore capable de jouer à ce niveau-là tant que mon corps et ma tête le permettront. Pour l’instant, les 2 sont en pleine forme. »