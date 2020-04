RC Lens – Mercato : Gillet remet son avenir en jeu

true

Guillaume Gillet (36 ans), qui participe à la lutte contre le coronavirus, se voit bien rester au plus haut niveau encore une saison supplémentaire. Au RC Lens ou ailleurs ?

Guillaume Gillet essaye tant bien que mal de mettre à contribution sa petite notoriété en France au service de la lutte contre le coronavirus. Ce week-end, le milieu belge du RC Lens a ainsi mis aux enchères l’un de ses maillots pour reverser les dons au personnel soignant de l’Hexagone.

En parallèle de cette belle initiative, l’ancien joueur du FC Nantes (36 ans) n’a pas caché ses doutes à propos d’une reprise du championnat dans les prochaines semaines. Cela l’a incité à évoquer son avenir personnel, lui qui est sous contrat au RC Lens jusqu’en juin.

Comme le relaye Lensois.com, Gillet envisage ainsi toujours de reporter un jour le maillot du RFC Liège, qu’il qualifie comme « l’un de ses clubs de cœur. » Cette envie ne devrait néanmoins pas se concrétiser avant quelques mois… « On s’en rapproche, mais j’estime que j’ai encore la force physique et mentale pour rester au plus haut niveau. Et on verra ce qui se passera cet été », a commenté l’acolyte de Yannick Cahuzac dans l’entrejeu des Sang et Or.