RC Lens – Mercato : Guillaume Gillet prêt à rempiler une 3e fois ?

Guillaume Gillet (35 ans) a laissé entendre qu’il se verrait bien jouer les prolongations une troisième fois avec le RC Lens.

L’été dernier, le RC Lens avait choisi de prolonger le plaisir pour un an en étendant le contrat de Guillaume Gillet (35 ans) jusqu’en juin 2020. Cela ne pourrait d’ailleurs pas être la dernière prolongation de contrat du capitaine des Sang et Or.

Arrivé de l’Olympiakos il y a un an et demi, l’intéressé – qui a d’ores et déjà annoncé qu’il finirait sa carrière au RFC Liège (D3 belge) – a laissé entendre au micro de « RTC Télé-Liège » qu’il se verrait bien continuer avec le Racing en cas de montée en Ligue 1 la saison prochaine.

« Concernant Liège, j‘aurais dû attendre quelques années avant de dire ça. C’est le coeur qui parle et ce ne sont pas des paroles en l’air. J’ai vraiment l’intention un jour de porter de nouveau le maillot Sang et Marine, mais je me rends compte aussi que les années passent très vite. Je suis bien occupé avec Lens, et si on monte en Ligue 1, mon intention sera claire, elle sera de pouvoir rester ici et de retrouver l’élite. Je me sens encore capable de jouer à ce niveau-là, mon corps et ma tête sont en pleine forme », a-t-il fait savoir.