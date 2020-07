RC Lens – Mercato : Haise attend des départs

true

En pleine préparation en vue de la saison prochaine, Franck Haise, coach du RC Lens, a confié à l’Equipe qu’il voulait réduire son groupe professionnel.

Promu en Ligue 1, le RC Lens a réalisé un gros début de mercato. Les Sang et Or ont déjà officialisé les venues de sept nouveaux éléments (Farinez, Badé, Medina, Clauss, Kakuta, Ganago, Jean). Un milieu de terrain relayeur est attendu pour densifier l’entrejeu. Le nom de Jérémy Gélin (23 ans, Stade Rennais) revient avec insistance dans le nord de la France.

Mais, Franck Haise veut également écrémer son groupe avec la fermeture du marché des transferts. Dans l’Equipe du jour, le coach du RC Lens a donné son ressenti sur son groupe professionnel. « J’attends des départs mais ça ne dépend pas que de moi et on s’adaptera. Il faut que les joueurs sentent qu’ils doivent suivre d’autres projets. Mais le marché des transferts ferme le 5 octobre, on a du temps pour ça. »

Le néo-entraîneur veut travailler avec un groupe de 20 joueurs de champ, plus trois gardiens. À l’heure actuelle, Haise est obligé de composer avec 24 joueurs. Alors qu’il reste de nombreux mois de mercato, les Artésiens s’activent pour trouver des portes de sortie aux indésirables.

Les pensionnaires de Bollaert-Delelis écouteront les offres pour Cyrille Bayala (24 ans), Arial Mendy (25 ans), Aleksandar Radovanovic (26 ans). Dans son objectif maintien, le RC Lens veut clarifier au plus vite le destin de son groupe professionnel.