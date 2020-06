RC Lens – Mercato : Haise est sûr d’avoir fait une « bonne pioche » avec Clauss

true

Le RC Lens, ce vendredi, a officialisé l’arrivée du latéral Jonathan Clauss. Le club artésien savoure d’ores et déjà ce bon coup.

Profitant de son statut de joueur en fin de contrat à Bielefeld, le RC Lens a conclu la signature de Jonathan Clauss. Ce dernier, qui avait pourtant la possibilité de jouer en Bundesliga la saison prochaine, n’a pas hésité à signer chez les Sang et Or. « Des personnes m’ont dit de bien réfléchir et de comparer la Bundesliga et la Ligue 1. Finalement, il y a des choses qui ne se refusent pas ! D’autant plus que j’avais envie de revenir en France. Tout était réuni pour que je dise oui au RC Lens », a confié le joueur sur le site du club.

Du côté Sang et Or, on savoure cette arrivée notamment chez Franck Haise. Le technicien lensois est certain d’avoir obtenu un renfort de poids, tant sur le plan du terrain que sur le plan personnel. « Jonathan Clauss était suivi depuis un moment par le club. C’est un joueur très dynamique, avec la capacité de reproduire les efforts. Il est aussi polyvalent sur le couloir droit. C’est un garçon qui a gagné en maturité ces dernières années. J’ai senti beaucoup d’envie et de fraîcheur quand je l’ai eu au téléphone. Il arrivera avec beaucoup d’enthousiasme à Lens. Il avait vraiment envie de venir ici. C’est un club qui lui tient vraiment à cœur. C’est une bonne pioche pour tout le monte ! »

Même son de cloche du côté d’Arnaud Pouille qui estime que l’arrivée de Clauss se lie à une stratégie de recrutement plutôt performante depuis un an. « C’est un profil qui peut amener ses qualités techniques et de vitesse sur le côté. Il sera complémentaire des joueurs qui sont déjà présents dans l’effectif et qui évoluent dans ce secteur de jeu. Les échanges que nous avons eus avec lui sont dans la continuité de nos précédents transferts. Un homme simple, abordable, avec une grande détermination. Son parcours en est la preuve ! »