RC Lens – Mercato : Haise veut encore un renfort et ses recrues se présentent

Ce mercredi, l’entraîneur des Sang et Or a évoqué la suite du mercato et a laissé deux de ses recrues se présenter à la presse.

Ce mercredi soir, le Racing Club de Lens a présenté quelques-unes de ses recrues au cours d’une conférence de presse à laquelle a également participé Franck Haise. L’entraîneur des Sang et Or a confirmé qu’il attendait encore un joueur au poste stratégique de sentinelle : « On cherche encore un milieu pour consolider l’édifice. La saison sera longue, elle va se densifier. On aura besoin de qualité et puis d’un certain nombre de joueurs. »

Kakuta : « Lens, c’est une fierté«

Gaël Kakuta, lui, a évoqué sa joie de « rentrer à la maison » : « J’ai fait toute ma formation ici puis je suis parti comme je suis parti, c’est le passé. Certains vont attendre beaucoup de moi, d’autres comme un joueur normal, c’est un challenge excitant. Pour moi aussi c’est particulier. C’est là où j’ai passé mes plus belles années, avec un club qui veut réécrire l’histoire et revient en L1. Revenir a toujours été dans un coin de ma tête mais je voulais le faire au bon moment. J’ai côtoyé des cultures différentes j’espère apporter ça aux jeunes. Quand j’ai quitté Lens, j’étais au 2e étage ici, dans ma chambre… Je retrouve un club très motivé. Mon nom a été associé à plusieurs clubs cet été, mais quand c’est Lens, c’est une fierté. Lens m’a toujours fait rêver étant jeune. Mais je ne prêtais pas vraiment attention à tout ça au départ, je voulais être prêt pour une reprise. »

Medina : « Chaque ballon est une bataille »

Enfin, Facundo Medina, arrivé du CA Talleres Cordoba, s’est présenté : « J’adore les défis. Le projet du RC Lens m’intéressait forcément. Je sais que c’est un club historique et on va tout faire pour que ça se passe bien le plus vite possible. J’ai découvert le club quand mon agent m’a contacté, j’ai commencé à m’y intéresser. C’est une institution en France, je suis très content d’être là. Je vais donner le meilleur de moi-même pour le club. La grinta que l’on prête aux joueurs argentins ? C’est quelque chose qui me caractérise. J’ai du caractère et chaque ballon est une bataille. Le foot français est un peu plus physique et tactique, mais je vais m’adapter le plus rapidement possible. Je suis très content d’être ici le groupe a tout fait pour m’intégrer au plus vite. Je sais qu’il va falloir être patient pour mon adaptation. C’est un peu comme une famille ici, j’adore ça ».