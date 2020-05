RC Lens – Mercato : Haise vise désormais un ancien colosse du Stade de Reims

true

Le RC Lens a lancé une nouvelle piste en vue du mercato estival. Celle-ci mène au défenseur international marocain Abdelhamid El Kaoutari (Nancy, 30 ans).

Le RC Lens n’a pas perdu de temps. À peine intronisé en L1 la saison prochaine, les Sang et Or ont déjà savouré leur montée en partageant à distance quelques verres remplis de bulles. Le but du club artésien, privé de l’élite depuis cinq ans, ne sera pas d’y faire de la figuration. Pour ce faire, le RC Lens a ainsi nommé Franck Haise pour les deux prochaines années avec un staff élargi à ses côtés. Le successeur de Philippe Montanier aura comme objectif le maintien et travaille déjà sur un effectif plus étoffé en quantité.

Ces derniers jours, Florent Ghisolfi a en effet creusé plusieurs pistes sérieuses. Dont une mène directement en L2. Foot Mercato affirme que les Sang et Or sont intéressés par le profil d’Abdelhamid El Kaoutari. Âgé de 30 ans, le solide défenseur international marocain (13 sélections) a bourlingué durant sa carrière en passant notamment par le Stade de Reims, le SC Bastia ou encore le WAC Casablanca avant d’atterrir il y a un an à l’AS Nancy-Lorraine.

El Kaoutari fait aussi saliver l’Espagne

« Si le club lorrain souhaite le conserver, les problématiques liées au rachat du club compliqueraient la donne, explique FM. Une aubaine pour le promu en Ligue 1 qui pourrait récupérer un joueur expérimenté à moindre coût. » Le RC Lens n’est toutefois pas le seul à s’intéresser à El Kaoutari. Plusieurs clubs étrangers, notamment espagnols, sont aussi sur le coup.