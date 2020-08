RC Lens – Mercato : Issiaga Sylla s’est officiellement engagé avec les Sang et Or !

true

La nouvelle était dans l’air depuis quelques heures, elle est désormais officielle. Le défenseur de Toulouse Issiaga Sylla s’est engagé avec le RC Lens.

Depuis que le site Les Violets a confirmé l’information, il ne faisait guère de doutes qu’Issiaga Sylla allait s’engager avec le RC Lens. Une nouvelle désormais officielle puisque le club nordiste a annoncé son arrivée en prêt avec option d’achat.

« Je suis très heureux de signer à Lens. Je ne connais pas toute l’histoire du club mais j’en ai quand même bien entendu parler, notamment grâce à un de mes amis, ancien Lensois, Simon Feindouno. Il m’a dit beaucoup de bien du club mais je me suis également renseigné par moi-même car j’étais très intéressé. J’ai regardé des vidéos sur le club et ses supporters, cela m’a impressionné. La ferveur qu’il y a ici a joué un rôle dans ma signature car j’ai besoin de ce public qui me motive. J’ai aussi mes amis ex-toulousains aujourd’hui à Lens qui m’ont parlé du projet du club et cela m’a rapidement convaincu », a déclaré le nouveau joueur lensois.