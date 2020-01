RC Lens – Mercato : Karim Hafez de retour en France ?

true

Passé par le RC Lens entre 2016 et 2018, Karim Hafez (23 ans) pourrait prochainement revenir en France… Et rebondir dans un club de Ligue 1. Sous contrat avec le club de Waly Degla jusqu’en juin 2021 et actuellement prêté en Turquie à Kasimpasa, le latéral gauche international égyptien (7 capes) serait dans les bons papiers… du Nîmes Olympique.

Selon « Le Midi Libre », les Crocos – qui entendent recruter un latéral gauche et un attaquant – auraient fait d’Hafez leur priorité. Ancien recruteur du RC Lens et du LOSC, désormais directeur sportif du Nîmes Olympique, Reda Hammache aurait avancé dans les négociations.

En deux saisons de Ligue 2, Karim Hafez avait disputé 45 rencontres toutes compétitions confondues avec les Sang et Or pour 2 buts et 7 passes décisives. Il réalisait une saison honnête en Super Lig turque (13 apparitions en 19 journées).