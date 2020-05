RC Lens – Mercato : la piste Muleka a déjà du plomb dans l’aile

true

Une rumeur a annoncé un intérêt du RC Lens pour l’attaquant du TP Mazembe Jackson Muleka. Mais un obstacle financier aurait plombé cette piste.

La piste était alléchante : le Racing Club de Lens faisait partie des candidats pour offrir une première expérience à Jackson Muleka. Cet attaquant congolais de 20 ans a fait les beaux jours du TP Mazembe la saison passée, inscrivant notamment 7 buts en 10 matches de Ligue des champions africaines.

Le joueur a fait savoir qu’en cas de venue en Europe, la France et la Belgique avaient sa préférence. Mais il est également suivi par les deux géants du Caire, le Zamalek et Al Ahly, ce qui risquait de faire monter les enchères pour un transfert estimé entre 1,5 et 2 M€.

Seulement, à en croire France Football, la piste Muleka serait quasiment mort-née pour le RCL. Le site de l’hebdomadaire assure qu’un obstacle financier aurait rendu l’opération hautement improbable.