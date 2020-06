RC Lens – Mercato : l’ambition des Sang et Or a détourné Clauss d’un sacré challenge

true

Le RC Lens a réussi à obtenir l’arrivée de Jonathan Clauss, libre de tout contrat au 30 juin. Pourtant, un joli challenge s’offrait à lui.

Il y a peu, le futur latéral droit du RC Lens a en effet acquis la montée en Bundesliga avec le club de Bielefeld. Un challenge alléchant s’offrait donc à lui et Jonathan Clauss a même reconnu sur le site des Sang et Or que « des personnes (lui) ont dit de bien réfléchir et de comparer la Bundesliga et la Ligue 1 ».

Mais Clauss a donc opté pour les Sang et Or. Notamment car il a visiblement mesuré toute l’ambition lensois lors de la saison qui vient de s’achever. « J’ai suivi la Ligue 2 la saison dernière. J’ai senti que Lens voulait à tout prix revenir en Ligue 1. L’effectif, le style de jeu, l’enchaînement des victoires… Lens était bien plus que favori pour moi. J’ai aussi senti l’attente du public. Pour tous les supporters lensois, la montée en Ligue 1, c’est le Graal. C’est « normal » pour eux de retrouver l’élite et, en même temps, extraordinaire. C’est un engouement hyper positif et c’est exceptionnel de vivre ce genre de moment », a estimé le futur Sang et Or.

Clauss a donc saisi l’occasion d’un retour en France mais aussi celle de découvrir enfin la Ligue 1. Un challenge pour lequel il s’estime prêt. « Je pense que si je n’ai pas évolué en Ligue 1 plus tôt, c’est parce qu’il me manquait énormément de choses. Ce n’était pas le bon moment dans ma tête et sans doute aussi sur le terrain. Il faut s’accrocher ! Tout vient à point qui sait attendre », conclut Clauss.