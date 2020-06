RC Lens – Mercato : l’arrivée de Farinez fait une première victime (officiel)

true

Rendue officielle aujourd’hui, l’arrivée de Wuilker Farinez (21 ans) a causé le départ de Valentin Belon (25 ans). Le portier a été prêté à Laval.

Le RC Lens a procédé à un jeu de chaises musicales. En officialisant l’arrivée en prêt de Wuilker Farinez (21 ans) en provenance du Millonarios FC (D1 colombienne), les Lensois ont lâché un autre gardien professionnel de son effectif.

Sous contrat jusqu’en 2021 au RC Lens, Valentin Belon (25 ans) a été prêté à Laval. Déjà, la saison dernière, le natif de Béthune avait rejoint la Mayenne pour s’aguerrir. Il avait notamment participé à huis rencontres de National. Ainsi, le joueur formé du côté de la Gaillette va continuer sa progression.

Pour le RC Lens, l’arrivée de Farinez règle un souci. Le Vénézuélien va s’installer en doublure de Jean-Louis Leca avec l’espoir de gratter ses premières minutes de jeu en Europe. C’est déjà la troisième arrivée du côté de Bollaert après Jonathan Clauss et Corentin Jean.

Désormais, les Sang et Or vont pouvoir se concentrer à remplir d’autres priorités. Dans sa quête d’un maintien rapide en Ligue 1, Franck Haise, le coach artésien, souhaite du renfort dans l’entrejeu et du peps offensif. Pour cette dernière envie, la piste menant à Gael Kakuta (Amiens) est toujours d’actualité.