RC Lens – Mercato : le club officialise un départ… et l’annulation d’un match amical

true

Ce vendredi soir, le RC Lens a officialisé un départ avant d’annoncer dans la foulée l’annulation d’un match amical.

Actualité riche en ce vendredi soir du côté du RC Lens. Le club nordiste, tout d’abord, a officialisé le départ d’un de ses joueurs. Le latéral sénégalais Arial Mendy, qui avait été prêté à Orléans la saison dernière, va continuer son aventure ailleurs. Le club nordiste a annoncé son départ en transfert définitif du côté du Servette Genève.

Par ailleurs, les Sang et Or ont annoncé l’annulation d’un match amical prévu ce samedi. Après avoir joué deux matchs face au Paris FC et l’Union Saint-Gilloise le week-end dernier, les hommes de Franck Haise ne reconduiront pas l’expérience ce coup-ci. Le match prévu à 14h contre Chambly a été annulé. En revanche, le Sparta Rotterdam sera bien l’adversaire du RC Lens à 19h à Bollaert.