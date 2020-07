RC Lens – Mercato : le dossier Ganago pose questions

false

Alors que le RC Lens était sur le point d’officialiser une nouvelle recrue (Ganago, OGC Nice) hier soir, rien ne s’est déroulé comme prévu.

C’était hier soir à minuit. Le tout dernier délai pour que les clubs français puissent annoncer des recrues lors d’une première période consacrée au mercato. Et du côté du RC Lens, en marge de la venue de Gaël Kakuta, on a longtemps fait croire aux supporters qu’un autre joueur allait signer. Et son identité avait même été révélée : Ignatius Ganago, l’attaquant de l’OGC Nice.

Maintenant ! pic.twitter.com/01YAIEU4Cy — Racing Club de Lens (@RCLens) July 9, 2020

Le joueur, comme nous vous l’avions annoncé sur notre site, était attendu dans l’Artois afin de passer sa visite médicale. Ce qui a peut-être été fait, sans que le transfert soit ensuite officialisé. Le RCL a ensuite précisé : « On a attendu, attendu mais elle n’est jamais venue. On y a cru ». Les supporters aussi. Qui doivent se demander pourquoi leur club préféré a ainsi communiqué tout au long de la journée…