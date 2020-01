RC Lens – Mercato : le LOSC et le RC Strasbourg compliquent un dossier brûlant

false

Il y a deux jours, nous vous évoquions la situation du jeune défenseur du RC Lens Ismaël Boura. Le latéral gauche arrive en fin de contrat avec les Sang et Or cet été et n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger comme l’expliquait la Voix du Nord.

France 3 apporte désormais d’autres précisions au dossier, et notamment une d’importance : les nombreux intérêts autour du joueur. Le LOSC, le RC Strasbourg et Manchester United seraient sur le coup pour le recruter. De quoi pousser l’entourage du joueur, comme l’a expliqué son frère, à « comparer les différentes offres qui lui sont faites, quitte à faire monter quelque peu les enchères avec le RC Lens ».

Une posture qui ne devrait pas plaire au sein du club nordiste même si le frère de Boura l’assure, l’objectif n’est pas d’aller au clash avec le RC Lens. Conscient que le club ne l’alignera sans doute plus cette saison s’il devait signer ailleurs en prévision de cet été, le joueur « préférerait éviter » cette situation.