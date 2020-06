RC Lens – Mercato : le père de Wuilker Farinez officialise son arrivée

true

Le jeune gardien vénézuélien Wuilker Farinez devrait bien être prêté une saison au RC Lens, son père ayant officialisé son départ des Millonarios de Bogota.

La piste Wuilker Farinez à Lens prend de plus en plus d’épaisseur. Le gardien vénézuélien de 22 ans évolue aux Millonarios de Bogota, club appartenant au propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian. Ce qui crédibilise la thèse d’une arrivée sous la forme d’un prêt d’un an avec option d’achat.

Mais ce qui semble la confirmer, c’est le message posté sur Instagram par… le père de Farinez, Kike ! En effet, celui-ci remercie son fils (et un peu lui-même) pour tous ses efforts ayant permis de concrétiser le rêve familial, à savoir un transfert en Europe. Si le nom du RC Lens n’est jamais écrit, son logo apparaît à côté de la photo de son fils.

Les bouteilles de champagne accompagnant son message très pieux ne laissent pas de place au doute : Farinez sera bien la doublure de Jean-Louis Leca au Racing Club de Lens la saison prochaine !