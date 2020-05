RC Lens – Mercato : le Racing et le Stade Rennais s’arrachent un gardien parisien

true

Si le jeune gardien du Paris FC Macéo Sow (18 ans) semble proche du Stade Rennais, le RC Lens n’aurait pas encore perdu tout espoir de le recruter au mercato.

On ne peut pas dire que le RC Lens et le Stade Rennais fassent partie des perdants de la fin de saison décrétée par la LFP. Les deux clubs appartiennent même à la catégorie des grands gagnants de cette décision qui fait et va faire couler beaucoup d’encre.

Le Stade Rennais et le RC Lens semblent déjà tournés vers l’avenir, eux qui seront adversaires la saison prochaine en Ligue 1. Pour anticiper le futur, le nom de Macéo Sow revient avec insistance au poste de gardien. Jeune portier du Paris FC, l’intéressé (18 ans) a repoussé ces dernières heures une offre de contrat stagiaire pro du club francilien car il n’est pas sûr d’y gravir les échelons la saison prochaine.

Le RC Lens et le Stade Brestois restent à l’affût pour Sow

Foot Mercato affirme ainsi que – outre le RB Leipzig – le Stade Rennais tiendrait dorénavant la corde pour recruter Sow, alors que le Stade Brestois et le RC Lens seraient toujours à l’affût. « Le club breton aurait proposé un contrat de 5 ans (2 ans de formation + 3 ans pro) au jeune gardien. La décision finale reste entre les mains du futur directeur sportif du SRFC, qui devrait être Florian Maurice », conclut FM.