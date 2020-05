RC Lens – Mercato : le recrutement de Jonathan Clauss validé par des proches

En fin de contrat avec l’Arminia Bielefeld, Jonathan Clauss devrait s’engager pour trois saisons avec le Racing Club de Lens. Et ainsi découvrir l’élite pour la première fois de sa carrière, à 27 ans. Mais s’il n’a connu jusqu’à présent que les divisions inférieures, aussi bien avec Raon-L’Etape qu’Avranches, Quevilly-Rouen et Bielefeld, l’Alsacien n’en demeure pas moins un excellent renfort.

L’Amiénois Jordan Lefort a ainsi expliqué à L’Equipe : « C’était un super mec de groupe… Sur le terrain, c’était le latéral typique d’aujourd’hui. Jonathan Clauss avait de la vitesse, de l’endurance… Un très bon contre-attaquant. Il n’était pas toujours titulaire, mais n’a jamais rien lâché. Avec lui, on avait une vraie force dans notre couloir droit ».

Emmanuel Da Costa, qui l’a entraîné lors de son passage à Quevilly-Rouen, a pour sa part déclaré : « Je suis content qu’il se soit éclaté cette saison avec Bielefeld. C’est un joueur intelligent, doté d’un très bon pied droit et il mérite ce qui lui arrive aujourd’hui ». En bref, une bonne recrue pour le Racing !

