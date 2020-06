RC Lens – Mercato : le sort de Corentin Jean définitivement réglé

Prêté depuis janvier au RC Lens, Corentin Jean ne rentrera pas à Toulouse : l’attaquant va signer un contrat de trois ans avec les « Sang et Or ». Selon L’Equipe et la Voix du Nord, le montant du transfert s’élèverait à un million d’euros. Un bon coup pour l’ancien grand espoir du football français.

Depuis son arrivée en Artois, Jean a disputé 9 matches et inscrit 3 buts. Il espère stabiliser sa carrière après des expériences ratées à Monaco et Toulouse depuis son départ de Troyes, où il avait explosé, en 2015. En Principauté, il avait été prêté à l’ESTAC la première saison (2015/16) puis au TFC la suivante avant d’y être transféré.

Chez les Violets, il n’a marqué que 2 buts en 77 matches, certes au sein d’une équipe en crise. Ce qui a expliqué qu’il ait été prêté au Racing en janvier. Où il espère renouer le fil de sa carrière…