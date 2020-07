RC Lens – Mercato : les détails de l’option d’achat de Kakuta ont filtré

true

Selon France Football, les Sang et Or vont régler en trois fois les 5,5 M€ du transfert de Gaël Kakuta, prêté avec option d’achat obligatoire par Amiens.

Les négociations pour le retour de Gaël Kakuta dans son club formateur, le RC Lens, ont pris beaucoup de temps. Au départ, Amiens ne voulait pas lâcher sa star, espérant encore pouvoir être maintenu. Puis, le club picard a refusé de la céder pour moins de 5 M€. Somme que le Racing a finalement accepté de lâcher, voir même un peu plus.

Dans son édition du jour, France Football révèle en effet quelles sont les modalités du paiement sur lesquelles dirigeants lensois et amiénois se sont mis d’accord.

« Après plusieurs semaines de tractations serrées, le milieu de terrain offensif d’Amiens de 29 ans Gaël Kakuta a été prêté avec option d’achat obligatoire en fin de saison au RC Lens, son club formateur de 1999 à 2007. Coût total de cette opération ? 5,5 M€ et un paiement négocié en trois fois. Le premier versement s’élèvera ainsi à 1,7 M€, le second à 3 M€ et le dernier à 800.000€. Dans le Nord, l’international congolais connaîtra son treizième club professionnel et son sixième championnat. »