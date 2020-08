RC Lens – Mercato : les Sang et Or battent deux poids lourds pour Seko Fofana

true

Avec Seko Fofana, le RC Lens a prouvé que les cinq saisons en Ligue 2 n’ont pas altéré son pouvoir d’attraction. Même en Série A, difficile de lutter…



C’est une vraie surprise que les supporters du RC Lens ont découvert ce vendredi et qui se confirme ce dimanche. Désireux à tout prix de rejoindre le RC Lens, Seko Fofana (25 ans) est parvenu à convaincre l’Udinese de le laisser revenir en France. Si dans un premier temps, cela ne paraissait pas évident et que le club du Frioul réclamait 20 M€ pour laisser filer son milieu de terrain, un deal a finalement été trouvé pour un transfert avoisinant les 10 M€, bonus inclus.

La conclusion est d’autant plus étonnante quand on sait contre qui le Racing combattait. Comme le rappelle la « Gazzetta dello Sport », l’ancien Mancunien et Bastiais avait largement les armes pour rester en Italie et intégrer un club ambitieux sur la scène européenne.

En effet, la presse italienne confirme que l’Inter Milan et l’Atalanta Bergame avaient aussi coché le nom de Seko Fofana. Sans Ligue des Champions, sans Ligue Europa et avec la simple ambition de se maintenir dans l’élite, le RC Lens est visiblement capable de miracle sur le Mercato. Et de miracle, il est aussi question au niveau financier puisque sans le coup de coeur présidentiel de Joseph Oughourlian il aurait été impossible de conclure un tel transfert…