RC Lens – Mercato : les Sang et Or tout proches de se débarrasser d’un flop estival

true

Selon la presse bulgare, le RC Lens serait tout proche de transférer son ailier guinéen Jules Keita (21 ans) au CSKA Sofia.

Il y a un peu moins d’un an, le RC Lens semblait réaliser un joli coup de dernière minute en attirant Jules Keita (21 ans) dans le transfert vers Dijon de Mounir Chouiar. S’il s’est avéré que les Bourguignons ont fait un très bon coup avec l’enfant de la Gaillette, la réciproque n’est pas spécialement vraie concernant le « Baba Neymar » guinéen, apparu seulement à 8 reprises avec les Sang et Or.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Jules Keita devrait quitter le Racing sans passer par la case Ligue 1. Selon la presse bulgare (« gol.bg »), relayée par « Lensois.com », Lens se serait déjà quasiment entendu avec le CSKA Sofia pour le jeune ailier. Le transfert pourrait même intervenir en début de semaine prochaine.

Souvent blessés et régulièrement laissé sur le banc par Philippe Montanier, Jules Keita n’aura jamais vraiment confirmé le potentiel entrevu lors de ses débuts en Ligue 1 au DFCO…