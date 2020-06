RC Lens – Mercato : les supporters plébiscitent une recrue

true

Les supporters du RC Lens se réjouissent en masse du transfert définitif au RCL de Corentin Jean.

En début de semaine, le RC Lens a officialisé l’acquisition définitive de Corentin Jean (24 ans). L’attaquant était arrivé en prêt, en janvier, en provenance de Toulouse. Sa vitesse, sa percussion et son impact immédiat dans le jeu ont conforté le choix des dirigeants artésiens de lever l’option d’achat d’un million d’euros auprès du Téfécé.

En plus de l’organigramme lensois, le natif de Blois s’est mis dans la poche l’exigeant public de Bollaert-Delelis. Lors d’un sondage sur le site Lensois.com qui a récolté plus de 700 réponses, 90% des votants ont estimé que l’acquisition de Corentin Jean était une bonne nouvelle.

À noter que Lens est à la recherche d’un autre élément offensif pour densifier le secteur. En tout cas, dans l’Artois, la recrue Jean arrivera en terrain conquis : « J’ai conscience de l’engouement autour du club. Cela fait un moment que les supporters voulaient qu’il soit en Ligue 1 et qu’il se pérennise au sein de l’élite. La Ligue 1, c’est un autre championnat, un autre niveau. Ce sera très dur. On aura besoin de tout le monde, surtout de notre public. Il faudra tout donner sur le terrain ! On sortira le meilleur de nous-mêmes ! », a commenté l’attaquant.