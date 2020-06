RC Lens – Mercato : Corentin Jean rejoint Lens (officiel)

true

Son arrivée était attendue, elle est désormais officielle : Corentin Jean (24 ans) s’est engagé en faveur du RC Lens pour les trois prochaines saisons.

Ce jour, le RC Lens a officialisé l’acquisition définitive de Corentin Jean (24 ans). L’attaquant était arrivé en prêt, en janvier, en provenance de Toulouse. Sa vitesse, sa percussion et son impact immédiat dans le jeu ont conforté le choix des dirigeants artésiens de lever l’option d’achat d’un million d’euros auprès du Téfécé.

Durant son premier passage, Corentin Jean avait notamment inscrit trois buts en neuf apparitions. Encore sous contrat jusqu’en 2021 avec Toulouse, la recrue s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec son nouveau club : « C’est une grosse satisfaction de rester Lensois ! Je suis soulagé car ça a été compliqué au niveau des discussions entre Toulouse et Lens. Je voulais continuer avec le RC Lens en cas de montée. Ça a été particulier mais c’est chose faite. Je suis ravi de porter le maillot lensois, de faire partie de cette équipe et de faire une grosse saison en Ligue 1.»

Ce prêt gagnant-gagnant permet à l’ancien joueur de l’AS Monaco de retrouver la Ligue 1 avec Lens. Les Sang et Or renforcent quant à eux leur ligne d’attaque. Des recrues dans ce secteur de jeu étaient une priorité pour le RC Lens dans la quête d’un maintien rapide dans l’élite professionnelle. « J’ai conscience de l’engouement autour du club, a commenté Jean. Cela fait un moment que les supporters voulaient qu’il soit en Ligue 1 et qu’il se pérennise au sein de l’élite. La Ligue 1, c’est un autre championnat, un autre niveau. Ce sera très dur. On aura besoin de tout le monde, surtout de notre public. Il faudra tout donner sur le terrain ! On sortira le meilleur de nous-mêmes ! »