RC Lens – Mercato : l’espoir renaît dans le dossier Kévin N’Doram (AS Monaco)

Alors que le FC Metz s’est mis d’accord avec l’AS Monaco pour un transfert du milieu défensif, le joueur préfèrerait aller à Lens.

Prêté au FC Metz durant la saison écoulée, Kévin N’Doram est rentré à Monaco, avec qui il est sous contrat. Mais le milieu défensif de 24 ans ne devrait pas s’attarder en Principauté. Le club princier a besoin de renflouer les caisses et compte le vendre. Deux clubs sont intéressés : le FC Metz et le RC Lens. Il semblait que les Lorrains avaient une longueur d’avance car leur président, Bernard Serin, avait déclaré :

« On souhaiterait conserver Kévin N’Doram. Pour lui, ce ne serait pas un nouveau prêt. Ce sera un transfert définitif pour lequel il faudra un accord de trois parties : le FC Metz, l’AS Monaco et Kévin N’Doram. Je me suis mis d’accord avec Monaco, nous attendons désormais l’accord du joueur. Je suis optimiste oui, parce qu’il sait où il est. »

Mais dans L’Equipe du jour, un article consacré au marché estival de l’AS Monaco fait du RC Lens la piste privilégiée pour le fils du Sorcier de la Beaujoire, Japhet N’Doram. Si l’information se confirme, il semblerait donc que le joueur préfère le challenge artésien à celui du FC Metz. Et c’est bien là l’essentiel…