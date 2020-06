RC Lens – Mercato : Loïc Badé est un joueur lensois (Officiel)

false

L’ancien défenseur du Havre, Loïc Badé, s’estr engagé comme convenu avec le RC Lens. Les Sang et Or viennent d’officialiser le transfert.

C’était attendu, c’est officiel : Loïc Badé s’est engagé avec le RC Lens. « Le défenseur Loïc Badé rejoint officiellement le Racing, à partir de ce 1er juillet, en signant son premier contrat professionnel. En provenance du Havre, il s’engage sous nos couleurs pour les 3 prochaines saisons. Bienvenue Loïc ! »

Voici les premiers propos du joueur, sur le site officiel des Sang et Or. « Avant de signer au RC Lens, j’ai joué au Paris FC puis au Havre AC. Je suis défenseur central. Sur le terrain, j’essaye de montrer que j’ai la niaque. Je ne fais pas de cadeau aux attaquants ! Je suis dur l’homme. En tant que défenseur, mon rôle premier est de faire en sorte que mon équipe ne prenne pas de but. J’ai plusieurs qualités mais aussi des défauts… je vous laisse découvrir mon style de jeu sur le terrain.

« Le RC Lens n’est pas n’importe quel club. Ses supporters et son stade donnent envie.

J’étais en fin de contrat avec le Havre et j’ai eu plusieurs propositions de différents clubs. Celle du RC Lens me convenait le mieux. J’ai échangé avec la direction et je me suis rendu compte de l’importance du projet sportif, de l’ambition du club, de son désir de ne pas se fixer de limites.

Quand on me parle de Bollaert-Delelis, je pense surtout aux supporters et à l’ambiance. J’en ai eu beaucoup d’échos. On m’a dit que c’était vraiment quelque chose. Je n’ai pas l’habitude de ce genre d’ambiance. J’ai hâte de découvrir ! Je suis sûr que ça ne sera que du positif ! Je me donnerai à fond, je ferai tout pour que l’équipe fasse les meilleures performances possibles. Et… allez le RC Lens ! »