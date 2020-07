RC Lens – Mercato : Matusiwa, le dernier gros chantier en suspend ?

true

Proche de finaliser la venue d’un attaquant et de son maître à jouer, le RC Lens va pouvoir se focaliser sur la venue de sa sentinelle. Matusiwa reste la priorité.

En passe de finaliser les signatures Ignatius Ganago (OGC Nice) et Gaël Kakuta (SC Amiens), le RC Lens a encore une ultime priorité à finaliser sur son Mercato d’été 2020. En effet, les Sang et Or sont toujours en quête d’une sentinelle et la priorité se nomme toujours Azor Matusiwa (FC Groningue, 22 ans).

Sur ce dossier, il est toutefois assez peu probable qu’une issue heureuse soit trouvée dans cette journée du 9 juillet. En effet, le club néerlandais bloque toujours son milieu de terrain, dans l’espoir d’en tirer 5 M€. D’après « L’Equipe », Azor Matusiwa est toujours aussi désireux de rejoindre l’Artois et Lens a poussé son offre jusqu’à 4 M€. Une proposition toujours sans réponse.