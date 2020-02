RC Lens – Mercato : Montanier déjà en danger ?

true

Selon une récente rumeur, le nom de Jocelyn Gourvennec serait apprécié au RC Lens. Les Sang et Or qui connaissent des difficultés depuis quelques semaines.

Un match nul et deux défaites, tel est le récent bilan du RC Lens en Ligue 2. Ce qui ne correspond guère, vous l’aurez compris, aux ambitions du club, pressé de retrouver la L1 après des années d’attente.

Les Sang et Or, actuellement en 3e position au classement, sont désormais menacés par Troyes et Clermont. Eux qui ont toutefois un seul petit point de retard sur le 2e, l’AC Ajaccio, et qui effectueront un déplacement périlleux à Paris, face au PFC, en début de semaine prochaine.

Le toujours bien informé, notamment en ce qui concerne le mercato, Manu Lonjon, vient d’évoquer une piste pour succéder à Philippe Montanier. Le piste en question : Jocelyn Gourvennec, paraît-il très apprécié en interne. A suivre…