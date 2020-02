RC Lens : Philippe Montanier ne serait absolument pas menacé

true

Le RC Lens est dans une mauvaise passe. Après le match nul contre Grenoble (0-0) et la défaite à Châteauroux (2-3), le RCL s’est incliné à Bollaert contre le SM Caen (1-4) samedi. Une défaite qui fait perdre une place au classement à l’équipe de Philippe Montanier.

Le RCL est désormais 3e de L2 derrière le FC Lorient et l’AC Ajaccio. Il n’en fallait pas plus pour que certains évoquent une possible éviction de Montanier. Mais d’après Mohamed Toubache-Ter, toujours bien informé sur l’actualité du club lensois et ses coulisses, il n’en est rien.

« Montanier, menacé ?? Ah bon. Primo, le coach lensois n’est pas menacé. Deuxio, le groupe a pris un très gros coup sur la tête mais fait preuve d’une détermination sans faille. En interne, ils ont une maxime: la tempête est forte mais les éclaircies arrivent… », a posté l’insider, ce lundi, sur son Twitter.