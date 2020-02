RC Lens – Mercato : Philippe Montanier enregistre un départ en catimini

false

Si le Mercato du RC Lens a fermé ses portes il y a un peu plus de 15 jours, cela n’empêche pas les Sang et Or de continuer à ouvrir la vanne à des joueurs en manque de temps de jeu ou non désirés par Philippe Montanier.

Arrivé l’été dernier dans un quasi-anonymat pour intégrer le groupe « Pro 2 », l’international Espoirs camerounais Pierre Fonkeu (22 ans) est reparti par la même porte… En toute discrétion. En effet, comme le rapporte le site « Lensois.com », Fonkeu a résilié son contrat pour s’engager avec le club bulgare du FC Beroe Stara Zagora, 6e de première division dans son pays.

Preuve que le départ est passé inaperçu, le FC Beroe aurait communiqué cette arrivée sur son site officiel dès vendredi dernier. Rappelons que le Mercato bulgare est l’un des derniers encore ouvert en Europe (fermeture le 29 février), ce qui explique que la FIFA ne se soit pas opposé à ce mouvement.