RC Lens – Mercato : Philippe Montanier ouvre la porte à un ultime départ

false

Présent en conférence de presse jeudi, à deux jours du choc opposant le RC Lens à Clermont, Philippe Montanier s’est longuement confié sur le Mercato du Racing. Evoquant notamment les départs de Walid Mesloub (Umm Salam) et Benjamin Moukandjo (VAFC), le coach des Sang et Or a fermé la porte à tout recrutement d’ici au 31 janvier.

En revanche, concernant les départs, les portes du Racing sont toujours ouvertes pour un départ : celui du brésilien Vitor Costa (25 ans), prêté par l’Internacional de Lages et qui n’est apparu qu’à trois reprises depuis le début de saison.

Comme l’a fait savoir Philippe Montanier, Lens ne s’offusquerait pas si d’aventure le latéral gauche venait à trouver un nouveau point de chute : « On voit avec Vitor qui est venu pour jouer et ce n’est pas le cas. S’il reste ça ne me pose pas de problème au contraire. Plus j’ai de joueurs mieux c’est, mais on veut aussi respecter les joueurs dans des situations délicates et qui sont irréprochables, comme c’était le cas pour Benjamin Moukandjo et Walid Mesloub ».