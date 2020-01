RC Lens – Mercato : Philippe Montanier piquerait bien un joueur à son adversaire du jour

true

Cet après-midi à 15h, le RC Lens accueille le Clermont-Foot avec l’objectif de rester au contact de Lorient, qui possède actuellement quatre points d’avance. En conférence de presse, l’entraîneur « sang et or », Philippe Montanier, a dit tout le bien qu’il pensait des Auvergnats, et notamment de leur redoutable buteur autrichien Adrian Grbic.

« Ils ont un buteur très performant mais le vrai danger, c’est le collectif bien huilé. Ils savent quoi faire pour déséquilibrer l’adversaire. Mais Adrian Grbic, c’est une très bonne pioche. Je ne le connaissais pas trop et il se révèle très complet. Il s’accomplit aussi à Clermont grâce à ce qui est fait autour de lui. Il a une énorme qualité de frappe, à 25 ou 30 mètres, sur coup de pied arrêté… C’est un attaquant très complet de Ligue 2 et j’espère qu’il ne sera pas en grande forme samedi ! »

Il paraît que quatre clubs de L1 seraient intéressés par Grbic. Au vu des propos de Montanier, on peut estimer que le Racing viendra se mêler à la danse l’été prochain s’il retrouve l’élite…