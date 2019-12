RC Lens – Mercato : plusieurs éléments accréditent la thèse du départ de Banza

false

Montpellier serait en discussions avancées pour faire signer un attaquant de Ligue 2. Il est plus que probable qu’il s’agisse de Simon Banza (RC Lens, 23 ans).

Comme confirmé par Laurent Nicollin, le MHSC serait tout proche de finaliser la signature d’un attaquant. Si le président héraultais n’a pas confirmé l’identité de l’heureux élu, Simon Banza (RC Lens, 23 ans) est fortement pressenti pour être cet attaquant mystère. Il faut dire que de nombreux éléments accréditent cette thèse.

Il y a quelques jours, « L’Equipe » révélait que l’arrivée en prêt avec option d’achat de Corentin Jean (Toulouse FC, 24 ans) allait conduire à un ou plusieurs départs au sein de l’attaque du RC Lens. Il faut croire que le problème a été pris à l’envers et que la venue de l’ancien Troyen et Monégasque était plutôt un dossier géré par anticipation suite aux intérêts autour de Simon Banza.

La piste Corentin Jean activé suite aux discussions Banza – MHSC ?

En effet, l’existence de négociations avancées entre le Racing et Corentin Jean a été révélée le jeudi 12 décembre dernier… Soit deux jours avant le déplacement des Sang et Or à Ajaccio. C’est justement à l’occasion du match en Corse que l’absence de Simon Banza, alors meilleur buteur du club (6 réalisations), avait surpris les observateurs, l’attaquant artésien ne figurant même pas sur la feuille de match, officiellement forfait de dernière minute pour un souci aux adducteurs.

Simon Banza – qui a fini l’année en queue de poisson sur une exclusion stupide contre Niort – était-il déjà perturbé par l’approche des Héraultais et « l’accord de principe » trouvé autour de son futur contrat ? Réponse dans les prochains jours.