RC Lens – Mercato : Pouille s’oppose au LOSC pour le recrutement

Interviewé par nos confrères d’Onze Mondial, le directeur général du RC Lens Arnaud Pouille se démarque de la politique sportive prônée par le LOSC.



C’est une interview très riche et instructive qu’Arnaud Pouille a accordée à Onze Mondial. Le directeur général du RC Lens, qui s’est félicité plus tôt cette semaine d’avoir une vision sur le long terme grâce au geste fort de son actionnaire, a évoqué plusieurs autres sujets. Dont celui du mercato à venir.

Aussi, ce même Pouille a été interrogé sur la politique de recrutement qui prévaut au RC Lens. Celle-ci n’a en réalité jamais vraiment changé puisqu’elle est toujours axée prioritairement sur la formation. En cela, les Sang et Or se différencient nettement de leur voisin du LOSC, désormais tourné vers le trading joueurs.

« Aller faire du trading, ce n’est pas le sens du club »

« On est sur des modèles complètements différents. Je vous laisse l’étude de Lille, mais nous, on a un investisseur qui s’investit à titre personnel, dans un club qui a toujours mis la formation au coeur du projet, parce que c’est son ADN. C’est l’ADN du RC Lens, a-t-il fait savoir à nos confrères. Aller faire du trading, ce n’est pas le sens du club. Il y a des clubs qui peuvent le faire, on va dire qu’ils sont plus des marques que des clubs de foot. Mais nous, notre existence et notre culture, c’est de former, transmettre des valeurs collectives, d’humilité. Donc aller chercher des joueurs en leur laissant croire qu’au bout d’un ou deux ans on allait les revendre, et faire une marge, ce n’est pas notre façon de faire. »