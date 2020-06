RC Lens – Mercato : pourquoi l’espoir demeure pour Gaël Kakuta

true

Selon Gilles Favard, l’offre de 2,8 M€ du RC Lens peut tout à fait être accepté par Amiens pour Gaël Kakuta. Le poker menteur a démarré.

Si le RC Lens et le SC Amiens peinent à s’accorder sur le transfert de Gaël Kakuta (28 ans) et que les discussions sont aujourd’hui compliquées, elles ne sont pas rompues pour autant. Le club picard – qui a payé un transfert au Rayo Vallecano il y a un an – valorise le milieu offensif à 5 M€ quand le Racing n’est pas prêt pour l’instant à payer au delà de 2,8 M€.

Malgré tout, Gilles Favard, ancien dirigeant de club et consultant à L’Equipe, ne croit pas en la thèse du dossier insoluble économiquement. Pour lui, le transfert de Gaël Kakuta se débloquera avec le temps plus tard dans le Mercato… Et l’argument financier disant qu’Amiens a payé 4 M€ pour la venue de Kakuta et ne le vendra pas à moins tombera à l’eau.

« Pour être précis, Amiens a acheté Kakuta au Rayo Vallecano pour 2,25 M€ + bonus », explique-t-il. Un bonus que les Picards n’auront pas à payer s’il s’en va. Même à 2,8 M€, le club rentrerait dans ses frais…